Русская православная церковь недавно выразила озабоченность тем, что языческие идеи и воззрения получили распространение среди части профессиональных спортсменов и бойцов спецназа. Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не может и дальше оставаться в стороне от этого вопроса, потому что спортсмены и защитники Отечества нуждаются в духовной поддержке.

Экспертное мнение по данному вопросу газете «Аргументы недели» высказал вице-президент Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), мастер спорта по вольной борьбе, бизнесмен, президент Международного благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта (IFAVIS) Григорий Карамалак.

"В таких видах спорта как вольная борьба, самбо, дзюдо и других единоборствах с проявлением языческих верований мне сталкиваться не приходилось. Это серьезные виды спорта, где главные цели и установки на высокие результаты, на соревнования и победу в них, а если мы говорим о массовом спорте, то это воспитание подрастающего поколения и стремление привить любовь к физической культуре.

Языческие духовные практики скорее ближе к сектантству, а вовсе не к спортивным достижениям. А вот с христианской верой у спорта давняя связь. Еще в Писании апостол Павел вспоминает древние олимпийские игры, и призывает верующих так же стремиться к спасению, как атлеты стремятся к победе.

Но если языческие идеи станут проникать в массовый спорт, клубы и силовые структуры, то с этим нужно серьезно бороться. И не только РПЦ, но и в первую очередь самому руководству клубов, секций и структур. Поскольку именно их задача воспитывать дух спортсменов и борцов", - рассказал Григорий Кармалак.