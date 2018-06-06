Сборная Уругвая на ЧМ-2018

Сборная Уругвая по футболу уверенно прошла квалификационный этап чемпионата мира 2018, финишировав второй в группе в южноамериканском отборе. За 18 матчей квалификации, команда Оскара Табареса 9 раз победила, 4 – сыграла вничью, 5- проиграла. Сумма забитых пропущенных мячей 32-20.

Добыв путёвку на «мундиаль», первые в истории обладатели Кубка мира по футболу отправятся летом в Россию, чтобы выступить более уверенно, чем на прошлом розыгрыше мирового первенства, когда уругвайцы в 1/8 финала уступили сборной Колумбии. Латиноамериканская команда состоит из неплохого отряда исполнителей, большинство из которых имеют солидный опыт выступлений на турнирах подобного уровня.

В составе уругвайской сборной есть несколько звёзд мирового футбола, однако на некоторых позициях не хватает высококлассных футболистов, - сообщает football-match24.com. Речь идёт о линии полузащиты, где нет выдающихся игроков, постоянно демонстрирующих надёжный футбол. Именно надёжности в средней линии, возможно, будет не хватать на ЧМ в России. Особых проблем может доставить опорная зона, что, в итоге, не даст возможности «небесно-голубым» уверенно сыграть на турнире.

Если во время отборочного этапа подопечные Оскара Табареса давали бой слабейшим командам, то с фаворитами и равными по силе сборными были трудности. На этот раз соперниками Уругвая по группе стали команды России, Саудовской Аравии и Египта. На фоне этих соперников двукратные чемпионы мира считаются явным фаворитом.

Самыми известными звёздами текущего состава сборной Уругвая по футболу являются: Эдинсон Кавани. Один из самых забивных форвардов современности. Ранее выступал за итальянский «Наполи», а сейчас защищает цвета французского «Пари Сен-Жермен», где является главным голеодором клуба. Это игрок собрал в себе все лучшие качества центрального форварда. В отборочном цикле Кубка мира 2018 Кавани стал лучшим бомбардиром с 10-ю забитыми мячами.

Луис Суарес. Ранее выступал в амстердамском «Аяксе», затем перешел в английский «Ливерпуль», а сейчас является игроком испанской «Барселоны». Во всех перечисленных клубах форвард проявил себя очень хорошо. По позиции он центральный нападающий, но благодаря своей универсальности может отлично сыграть на фланге атаки. Суарес считается одним из самых опасных голеодоров в наше время. За свою карьеру он дважды выигрывал приз «золотая бутса».

Диего Годин. Опытнейший защитник, выступающий за мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании. Является капитаном сборной Уругвая. Сильными сторонами центр бэка является его цепкость, сумасшедшие подкаты и безупречная игра на втором этаже. Этот футболист должен стать хорошей опорой команды на «мундиале» 2018.

Если всеми известный Табарес в финальной части чемпионата мира сыграет с двумя форвардами, то сборным-противникам в обороне придётся не сладко. Суарес и Кавани имеют все шансы стать лучшим атакующим дуэтом мирового футбольного первенства.

В целом, состав сборной Уругвая имеет неплохие шансы завоевать медали ЧМ-2018. Возможно, за золото зацепиться не удастся, но бронза будет хорошим итогом для команды из Южной Америки, которая в 1930-м году на домашнем «мундиале» разгромила в финале Аргентину со счетом 4:2, став первым обладателем Кубка Жюля Риме.