Сборная России блекло завершила подготовку к ЧМ-2018 ничьей с Турцией

До старта чемпионата мира осталось 9 дней. Ровно столько же времени в запасе было у сборной России, ведь подопечные Станислава Черчесова сыграют в матче открытия мундиаля против команды Саудовской Аравии. Генеральную репетицию россияне проводили в поединке против сборной Турции. Команда же Мирчи Луческу на чемпионате мира не сыграет и готовится к Лиге наций УЕФА, где встретится, в том числе, и с нашей дружиной.

Хотя до старта чемпионата мира времени остаётся совсем чуть-чуть, Черчесов продолжил экспериментировать с составом. По сравнению с игрой против австрийцев в составе нашей команды произошло сразу несколько замен. На первых минутах турки владели преимуществом, но довольно быстро россияне начали отвечать контратаками, в которых раз за разом Смолов терял мяч.

Постепенно подопечные Черчесова уже завладели инициативой, но по-настоящему опасных моментов у ворот турецкой команды не возникало. После двух штрафных с левого фланга Самедов и Жирков делали неплохие навесы, но до удара дело не дошло. Впервые мяч в створ ворот гостей полетел лишь на 27-й минуте. Однако это был не удар, а неудавшийся пас Жиркова, так что Серкан Кырынтылы без проблем забрал футбольный снаряд.

Вскоре же по воротам турецкой команды был нанесён акцентированный удар, который стал голевым. Россияне включили прессинг около чужой штрафной и вынудили соперников ошибиться. Смолов перехватил мяч, отдал его Дзагоеву, который покатил футбольный снаряд вперёд Самедову. Полузащитник "Спартака" бил с острого угла, но сумел элегантно подсечь мяч над Серканом и открыл счёт.

После этого хозяева провели ещё несколько атак, а голкиперу соперников несколько раз приходилось выходить далеко из ворот, чтобы выручить партнеров. У гостей впереди мало, что получалось, но в конце тайма счёт едва не стал равным. После навеса слева Кутепов проиграл борьбу в воздухе Караману, но удар форварда пришёлся в Акинфеева. На этом первый тайм и завершился.

В начале второго тайма турки вновь действовали с небольшим преимуществом, особенно старался вышедший на поле Малли. Полузащитник старался острыми передачами вывести партнеров на ударную позицию. У россиян же после перерыва игра в атаке как-то не клеилась. Турки контролировали мяч, а прессинг хозяев не работал.

По истечении часа турки игровое преимущество конвертировали в гол. После выноса Серкана от ворот Малли неожиданно выскочил из-за спины Кутепова. Смольников и Игнашевич опередили полузащитника, но тот решился на удар из-за пределов штрафной и пробил точно в угол, не оставив Акинфееву шансов.

Этот момент взбодрил сборную Россию, хозяева прибавили и вновь стали атаковать. Однако все эти действия почти не приводили к ударам по воротам соперника. Если же россияне и били, то неточно. Отличный шанс был у Смолова, который ворвался в штрафную, обыграл двоих соперников, но пробил неточно.

За десять минут до конца матча обе команды обменялись острыми моментами. Сначала мяч заметался по штрафной, когда никто не смог нанести акцентированный удар сначала после прострела Самедова, а потом скидки Фернандеса. После контратаки гостей наши защитники с трудом справились после двух подряд прострелов, вынося мяч уже из вратарской.

Поединок сборная России после выхода на поле Фёдора Кудряшова завершала вновь в трёх центральных защитников. Говорит ли это о том, что эксперимент с двумя центрдефам не удался или нет, узнаем уже скоро. При этом концовку встречи россияне скорее завершали в защите, в то время как турки атаковали. В итоге, ничья, но качеству игры нашей команды вызывает вопросы.

Следующий матч сборная России проведёт уже на чемпионате мира. 14-го июня в "Лужниках" подопечные Станислава Черчесова в матче открытия турнира встретится с командой Саудовской Аравии.