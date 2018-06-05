Екатеринбург страдает из-за ЧМ-2018

В Екатеринбурге из-за проведения ЧМ-2018 появляются разного рода проблемы. В одном из районов города отключают газ, по всему городу снимают урны, чрезмерные проверки в метро приводят к огромным очередям и потере времени.

На время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 жители одного из кварталов Екатеринбурга могли остаться без газа. Жильцов 12-ти домов уведомили, что отключение связано с усиленными мерами безопасности. Позднее в управляющей компании в ответ на недовольство жителей заявили, что Ростехнадзор изменил требования и отключений газа с 15 июня до 15 июля не будет, отмечает сайт НСН.

Один из чиновников считает, что это неразумно. Городские власти здесь - заложники ситуации и предписания по антитеррористическому режиму выполняют беспрекословно. Однако людям, которые стоят у власти в администрации города, незачем отключать людям газ. Тем более, накануне выборов. Они сами в этом городе живут и точно также подвержены неудобствам, связанным с чемпионатом.

Отметим, что в городе в рамках Чемпионата мира по футболу пройдет четыре групповых матча. Также футболисты сборных встретятся на стадионах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.