Медведева рассказала о своем единственном способе расслабления

Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как отдыхает, расслабляется и приводит в порядок свой внешний вид. По признанию спортсменки, завоевавшей серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане, ей необходимо одно условие — тишина. Фигуристка Медведева сидит на чемоданах

"Для расслабления мне нужно одно — тишина. Только тишина. Я просто лежу и смотрю в телефон", - рассказала любимица поклонников фигурного катания в интервью ELLE.

Для Жени Медведевой сезон был сложным. На Олимпиаде она выступала после травмы. После Игр медики не разрешили ей тренироваться. Но Женя не сдается. Придумывает себе нагрузки.

Еще она решила сменить тренера, ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру. На днях было объявлено, что Евгения Медведева вошла в состав национальной сборной на сезон-2018/19.

С прославленными фигуристами Женя работала на проекте "Ледниковый период. Дети".

Она любит красиво выглядеть. По признанию фигуристки, ее кумир — Одри Хепберн. Женю покорили манера общения, внешний вид и поведение актрисы. Любимый фильм с ее участием — "Завтрак у Тиффани".