Шальные деньги убивают российский футбол

По словам знаменитого российского футболиста Евгения Ловчева, "у нас соревнования проходят между Газпромом, ВТБ и Лукойлом, но это неестественный путь развития футбола". В видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ Евгений Ловчев предложил панацею для возрождения футбольной славы России.



"Нет ничего плохого в том, чтобы привезти в Сборную Халка или ещё кого-то, чтобы они научили наших футболистов играть в футбол, но они то берут Халка и говорят мальчику из команды "Спартака" или "Зенита": «А вы с ним соперничайте», что нереально просто, более того, мы привозим сюда Манчини, Спаллетти, иностранных тренеров, мы то хотим, чтобы они научили нас играть в футбол. Всегда считалось, и я считаю, что любой итальянский футболист-защитник – это уже квалифицированный футболист и тренер, в данном случае я говорю о Каррере, но Каррера ничему не научил ни Кутепова, ни Камбарова, никого. Они как валили сзади, так валят сзади. Тогда я понимаю, что эти люди приезжают сюда не научить кого-то играть в футбол, а заработать денег и свалить отсюда, и тренеры - то же самое.



Пока будут эти шальные деньги, так и будет продолжаться. Руководители клубов будут выкачивать из ВТБ, Лукойла побольше денег. Для того, чтобы естественный процесс был, нужно просто ограничить российский футбол от этих денег. Ребята, вот зритель, вот как вы играете, вот столько и получайте!", - говорит Ловчев.



Подробнее смотрите в интервью Евгения Ловчева на Youtube.



