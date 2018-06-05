Вместо звезд Кремль получил от ФИФА кресты

Специалисты ФИФА тоже допускают ошибки. Российские болельщики обратили внимание на ошибку в презентационном видеоролике к ЧМ – 2018, где на шпилях кремлевских башен вместо звезд появились православные кресты.

Специалисты ФИФА рады обратной связи, которую получают, особенно от российских болельщиков. С их помощью определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас идет работа над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова представителей ФИФА.

Отметим, что на 28-й секунде внимание пользователей привлекли православные кресты над башнями московского Кремля, изображенные вместо звезд. Заканчивается ролик кадром, на котором показан футбольный мяч в виде яйца Фаберже с Кубком мира внутри.