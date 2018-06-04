Один из кандидатов в мэры Миасса отвез ребят к Николаю Валуеву
4 июня 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Кандидат в мэры Миасса Анатолий Лобко собрал спортсменов из школы «Старт» и отвез на международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 93.
Грандиозный праздник в мире спорта состоялся в ледовой арене «Трактор». Здесь ребята познакомились с легендарным боксером Николаем Валуевым. Они пообщались с кумиром, сфотографировались с ним и взяли автографы звезды.
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