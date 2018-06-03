Сборная Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб во главе с Хорхе Сампаоли включил в состав 23 игрока, в том числе форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Накануне Месси в рекордный пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы" - приза лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов по итогам сезона 2017/2018.

В то же время в Россию не приедут один из лучших бомбардиров чемпионата Италии, нападающий "Интера" Мауро Икарди и полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

- Безумно хотел и мечтал сыграть в этой футболке. Сейчас душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать, - написал Паредес в Instagram.

Напомним, что Аргентина, дважды получавшая главный трофей - в 1978 и 1986 годах, на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

Сборная Аргентины с большим трудом квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018. Только в заключительном раунде отборочного цикла, благодаря 3 голам Лионеля Месси, была добыта путёвка в финальную часть турнира. В квалификационных и товарищеских матчах главный тренер сборной Хорхе Сампаоли испытал многих игроков, и отобрал 23-х лучших, которые, в итоге, поедут летом в Россию, - сообщается на сайте football-match24.com.

Главный козырь состава сборной Аргентины – это мощная атакующая линия. В распоряжении Сампаоли есть сразу 5 форвардов высокого класса. Ими являются Лео Месси, Пауло Дибала, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин. Все эти футболисты индивидуально хороши, особенно выделяется Месси.

У Лео есть последний шанс выиграть чемпионат мира, так как, вполне вероятно, что в ближайшие годы форвард «Барселоны» завершит выступления за страну. За всю карьеру Месси не сумел выиграть ни одного большого трофея для своей родины, за что его часто критикуют многие аргентинские болельщики. Вся Аргентина возлагает большие надежды на своего лидера, который считается одним из лучших футболистов современности.

Другие линии отряда Сампаоли выглядят не такими сбалансированными, как атака. Особенно не блещет защита, которой не хватает опыта и сыгранности. В рамке ворот также не хватает мастеровитого голкипера. В отборочном цикле основным стражем ворот был Серхио Ромеро, который сидит на скамейке для запасных в «Манчестер Юнайтед», практически не имея игровой практики в официальных матчах.

Да, в нынешней сборной Аргентины Лео – царь и единственный, на ком держится атакующая мощь команды, и аргументы не беспочвенны, - сообщает championat.com. Но Хорхе Сампаоли – тренер, которому нужно время на строительство чёткого механизма. За несколько дней его не выстроишь, а матчи сборных требуют именно такого подхода. Так что слова Сампаоли о первостепенной важности результата не выглядят наглой игрой на мотивации футболистов: в таких условиях результат был действительно важнее остального. Перед чемпионатом мира у Сампаоли будет больше времени отладить тактику и химию между игроками – и в России Аргентина уже окажется среди главных фаворитов турнира. Про натужный отбор все забудут.