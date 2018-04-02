Алина Загитова рассказала о своей личной жизни

Японские журналисты, отметив, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана, 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова уделяет много времени тренировкам, спросили, есть ли у неё молодой человек. Девушка ответила на вопрос. Этери Тутберидзе о выступлении Загитовой в Милане: Алина найдет мотивацию

Алина призналась, что ей пока не до этого. «Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», – заключила Загитова. Фигуристка сообщила, что после завоевания олимпийского золота не намерена останавливаться. Девушка пообещала радовать поклонников, продолжая идеально катать свои программы.

Интервью с 15-летней спортсменкой опубликовано на сайте Олимпийского комитета России.