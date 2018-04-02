Тюменские юниоры успешно дебютировали в соревнованиях по биатлону

На всероссийских юниорских соревнованиях по биатлону успешно дебютировали тюменские юниоры.



В Увате Тюменской области проходили всероссийские соревнования по биатлону. Молодые спортсмены из Тюмени привезли шесть медалей: Денис Таштемиров завоевал "золото" в супер-спринте и "серебро"в спринте, Андрей Вьюхин "золото" в супер-пасьюте, "серебро" в супер-спринте и "бронзу" в спринте, Сергей Демичев - "серебро" в супер-пасьюте.



По сообщению журнала "Спорт-Регион"