Тюменские юниоры успешно дебютировали в соревнованиях по биатлону
2 апреля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
На всероссийских юниорских соревнованиях по биатлону успешно дебютировали тюменские юниоры.
В Увате Тюменской области проходили всероссийские соревнования по биатлону. Молодые спортсмены из Тюмени привезли шесть медалей: Денис Таштемиров завоевал "золото" в супер-спринте и "серебро"в спринте, Андрей Вьюхин "золото" в супер-пасьюте, "серебро" в супер-спринте и "бронзу" в спринте, Сергей Демичев - "серебро" в супер-пасьюте.
По сообщению журнала "Спорт-Регион"
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