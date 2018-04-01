В сети появилось видео победного боя Поветкина в Великобритании
1 апреля 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась видеозапись победного боя российского боксера Александра Поветкина в Великобритании.
Александр Поветкин одержал победу над Дэвидом Прайсом и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе.
Поединок в минувшую субботу проходил на арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).
Русский Витязь боксировал за пределами России впервые за 5,5 лет.
Русский Витязь во второй раз защитил сразу два титула. После завершения боя 38-летий Александр Поветкин поблагодарил британскую публику за поддержку.
Теперь британский боксер Диллиан Уайт очень хочет сразиться с Александром Поветкиным в июне, - сообщает Газета.ру.
Уроженец Ямайки Уайт не имеет престижных поясов (только WBC Silver), но считается вторым номером Великобритании в абсолютном дивизионе.
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