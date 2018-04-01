В сети появилось видео победного боя Поветкина в Великобритании

В сети появилась видеозапись победного боя российского боксера Александра Поветкина в Великобритании.

Александр Поветкин одержал победу над Дэвидом Прайсом и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Повектин нокаутировал Прайса и защитил титулы WBO и WBA

Поединок в минувшую субботу проходил на арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).

Публикация от World Of Boxing Promotions (@vsenabox)31 Мар 2018 в 3:28 PDT

Русский Витязь боксировал за пределами России впервые за 5,5 лет.

Русский Витязь во второй раз защитил сразу два титула. После завершения боя 38-летий Александр Поветкин поблагодарил британскую публику за поддержку.

Теперь британский боксер Диллиан Уайт очень хочет сразиться с Александром Поветкиным в июне, - сообщает Газета.ру.

Уроженец Ямайки Уайт не имеет престижных поясов (только WBC Silver), но считается вторым номером Великобритании в абсолютном дивизионе.