Повектин нокаутировал Прайса и защитил титулы WBO и WBA

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над Дэвидом Прайсом и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Поветкин начал атаковать Прайса с первых раундов, и в пятом раунде россиянин нокаутировал британского боксёра.

Поединок в минувшую субботу проходил на арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс, Великобритания). Для россиянина эта победа стала 34-й на профессиональном ринге при единственном поражении от украинца Владимира Кличко, а 34-летний Прайс потерпел пятую неудачу при 22 победах.

После завершения боя 38-летий Александр Поветкин поблагодарил британскую публику за поддержку.

Бывший тренер Поветкина Александр Зимин отметил, что Поветкин не испытал никаких проблем в бою с Прайсом. По его мнению, Поветкин может рассчитывать на благоприятный исход боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа.