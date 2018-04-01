Повектин нокаутировал Прайса и защитил титулы WBO и WBA
1 апреля 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над Дэвидом Прайсом и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Поветкин начал атаковать Прайса с первых раундов, и в пятом раунде россиянин нокаутировал британского боксёра.
Поединок в минувшую субботу проходил на арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс, Великобритания). Для россиянина эта победа стала 34-й на профессиональном ринге при единственном поражении от украинца Владимира Кличко, а 34-летний Прайс потерпел пятую неудачу при 22 победах.
После завершения боя 38-летий Александр Поветкин поблагодарил британскую публику за поддержку.
Бывший тренер Поветкина Александр Зимин отметил, что Поветкин не испытал никаких проблем в бою с Прайсом. По его мнению, Поветкин может рассчитывать на благоприятный исход боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа.
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