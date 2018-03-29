Григорий Карамалак: «Давайте строить сильную Россию!»

Судя по последним Олимпийским играм, заокеанские партнёры, не шибко хотят видеть Россию на международной арене. Впрочем, это же не повод поднять лапки и бросить развитие массового спорта и спорта высоких достижений. Поэтому не стоит на месте и Федерация спортивной борьбы России (ФСБР). Не так давно на пост вице-президента был назначен Григорий Карамалак, мастер спорта по вольной борьбе, бизнесмен, президент Международного благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта (IFAVIS).

«АН» встретились с ним в СПК «Ярополк» (Красногорск), чтобы узнать о ближайших планах.









– Григорий Иванович, поздравляем с назначением! Какова ваша миссия на новом для вас поприще?

– Я всю жизнь занимался вольной борьбой, и именно она сделала из меня человека. Заложила те важные качества, которые должны быть присущи мужчине, позволяющие добиваться не только успеха, но и быть порядочным человеком. Любить своих близких, уметь защищать то, что тебе дорого. Поэтому я понимаю, как важно уже с юных лет приобщить юношей и девушек к спорту.









Конечно, одна из задач ФСБР – это давать стране высокие достижения в олимпийских видах единоборств (греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба – прим. редакции), а также развивать неолимпийские виды, такие как грэпплинг, панкратион, и различные национальные виды борьбы, заниматься проведением и организацией профессиональных турниров. Так, президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили была проделана огромная работа, чтобы в этом году чемпионат Европы по борьбе прошёл у нас в России, в Каспийске. Это очень важное дело, которое тоже способствует популяризации борьбы. Но лично мне бы хотелось уделить больше внимания этому спорту в среде молодёжи.









– Что конкретно планируете делать?

– А мы уже делаем! Например, в качестве вице-президента ФСБР совместно с депутатом Госдумы Александром Брыксиным подарили новые ковры открывшемуся недавно там отделению борьбы при школе олимпийского резерва в Курске. Ребятам просто не на чем было заниматься! Вдобавок вместе с именитыми олимпийскими чемпионами Артуром Таймазовым и Бувайсаром Сайтиевым мы провели мастер-класс для детей.









Также 23 февраля в Красногорске я присоединился к акции спортивно-патриотического клуба «Ярополк» – «Быть здоровым – это модно 6». Она прошла в виде флешмоба, который предварял выступление группы черлидинга клуба, и музыкальной группы «Ярополк». Кульминацией акции стало обливание холодной водой, в котором участвовало 130 человек, в том числе даже 6-летние дети! Обливание стало этаким выражением того, насколько крепок и силён духом народ в России.

Всё было организовано как настоящий праздник. Хотелось бы, чтобы подобные массовые акции, которые несут позитив и пропагандируют здоровый образ жизни, были по всей стране.

Вообще, после того как я увидел как организован тренировочно-воспитательный процесс в «Ярополке» принял решение, уже как президент IFAVIS, поддерживать от лица фонда этот клуб в дальнейшем.

– Что именно «зацепило»?

– Прежде всего, отношение к работе самого директора клуба Ильи Шадрикова. В прошлом он боевой офицер, сотрудник антитеррористического подразделения ФСБ группы «Альфа». Меня поразил его энтузиазм. Но главное – его идеи созвучны моим! Наша задача как бывших спортсменов, спортивных функционеров – поддерживать и развивать не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт. Сделать молодое поколение здоровыми, сильными, а главное привить важные духовные качества, которые ценились во все времена. Сегодня молодёжь испорчена материальными ценностями – нет уважения к старшим, к своей Родине. А в «Ярополке» воспитывают здоровый дух! Так что будем теперь помогать развиваться клубу. Очень важно сегодня поддерживать таких как Илья.









Например, у нас с моим другом Вячеславом Тимошенко, бизнесменом из Керчи, благотворителем и основателем СПК «Слава», появилась идея сделать его клуб и «Ярополк» побратимами. И в честь этого летом свозить ребят из «Ярополка» в Крым. Во-первых, многие дети смогут найти себе новых друзей, побывать в интересном месте, оказаться на море. Во-вторых, крымчане тоже увидят, что они не оторваны от России, что мы по-настоящему вместе.

Кроме того, будем помогать Илье в контакте с районными администрациями разных городов Подмосковья, и вместе подумаем над тем, где и когда открывать такие же клубы спортивно-патриотической направленности.

Вдобавок, буем оказывать содействие «Ярополку» в организации мастер-классов мастер-классы и этаких «уроков-жизни» от известных спортсменов. Очень важно, чтобы дети видели именитых чемпионов – это один из способов зарядить их энтузиазмом, мотивировать на большие свершения в жизни.









– Планируется ли как-то переносить модель таких клубов на деятельность ФСБР?

– Федерация всё-таки больше профессиональными спортсменами занимается. Задача клубов – воспитывать молодёжь здоровыми телом и духом, дать возможность заниматься единоборствами, а не готовить борцов в сборную. Но, конечно, самые способные и одарённые ребята будут удостаиваться и моего внимания, и непосредственно ФСБР. И если захотят в большой спорт – конечно, мы им поможем!









– Вы много сил и ресурсов посвящаете благотворительности. Что заставляет это делать?

– Я хочу, чтобы дети после школы и уроков шли в спортивные залы, а не шлялись по подъездам. Хочу уберечь их от уличных бед, которые подстерегают неокрепшие молодые умы, от сигарет, алкоголя, наркотиков. Чтобы они не пошли по скользкой дороге нужно воспитывать спортивно-патриотический стержень в наших мальчишках и девчонках.









Так что призываю всех, федерации, фонды, бизнесменов, чиновников и власти регионов заниматься вместе общим делом – развивать и оказывать поддержку массовому спорту и патриотическому воспитанию молодёжи. Давайте вместе строить новую Россию, воспитывать сильное поколение!