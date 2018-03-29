Нападающий тульского футбольного клуба "Арсенал", самый высокооплачиваемый российский футболист в национальном чемпионате Артем Дзюба и спортивный телекомментатор Василий Уткин "обменялись любезностями", нелицеприятно охарактеризовали друг друга.

Дзюбу возмутило мнение Василия Уткина, который в своем Telegram-канале назвал футболиста "очень искренним, но запредельно глупым".

Артем Дзюба в ответ назвал комментатора "жалким человеком". Высказывание футболиста приводится на YouTube-канале Meizu Football. По признанию Дзюбы, он много чего мог бы сказать про Уткина, на всегда сдерживается. Но вот все-таки ответил на "запредельно глупого": "Васю мне, если честно, жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все".