Губернатор поздравил ХК «Трактор» с выходом в финал Восточной конференции кубка
28 марта 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил Хоккейный клуб «Трактор» и всех его почитателей с выходом в финал Восточной конференции кубка.
- Передаю привет скептикам и благодарю хоккейную команду «Трактор» за выполнение поставленной задачи в этом сезоне, - сказал Борис Дубровский. - Это - не прыжок выше головы, это следствие политики, которую проводил менеджмент клуба.
Губернатор добавил, что соперник по финалу для «черно-белых» очень серьезный, и времени на восстановление у хоккеистов довольно мало.
- Но в спорте всегда есть место для шага вперёд, - убежден он. - Будем верить в нашу команду и поддерживать ее. «Трактор», вперёд!
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