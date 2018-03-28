Губернатор поздравил ХК «Трактор» с выходом в финал Восточной конференции кубка

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил Хоккейный клуб «Трактор» и всех его почитателей с выходом в финал Восточной конференции кубка.

- Передаю привет скептикам и благодарю хоккейную команду «Трактор» за выполнение поставленной задачи в этом сезоне, - сказал Борис Дубровский. - Это - не прыжок выше головы, это следствие политики, которую проводил менеджмент клуба.

Губернатор добавил, что соперник по финалу для «черно-белых» очень серьезный, и времени на восстановление у хоккеистов довольно мало.

- Но в спорте всегда есть место для шага вперёд, - убежден он. - Будем верить в нашу команду и поддерживать ее. «Трактор», вперёд!