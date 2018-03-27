Все российские стадионы предстоящего ЧМ-2018 обеспечены инфраструктурой

К открытию спортивных объектов предстоящего ЧМ по футболу 2018 проведены все необходимые мероприятия. Инфраструктура работает на полную мощность и все объекты введены в эксплуатацию.

К Чемпионату мира по футболу в 2018 году на всех спортивных объектах готова коммунальная инфраструктура - водопроводы, канализация, водоводы, насосные станции и сети теплоснабжения. Последним в эксплуатацию был веден самый крупный объект - «Водоочистные сооружения в Волгограде», передает сайт НСН. При этом, строительство и реконструкция систем проводилась в Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Республике Мордовия.