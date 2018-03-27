Все российские стадионы предстоящего ЧМ-2018 обеспечены инфраструктурой
27 марта 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
К открытию спортивных объектов предстоящего ЧМ по футболу 2018 проведены все необходимые мероприятия. Инфраструктура работает на полную мощность и все объекты введены в эксплуатацию.
К Чемпионату мира по футболу в 2018 году на всех спортивных объектах готова коммунальная инфраструктура - водопроводы, канализация, водоводы, насосные станции и сети теплоснабжения. Последним в эксплуатацию был веден самый крупный объект - «Водоочистные сооружения в Волгограде», передает сайт НСН. При этом, строительство и реконструкция систем проводилась в Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Республике Мордовия.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес