Фестиваль самбо в юбилейный год

23- 24 марта в Центре спорта и образования «Самбо – 70», Департамента спорта и туризма города Москвы состоялся Мемориал Анатолия Харлампиева. Этот международный турнир имеет статус Кубка мира по самбо и в борцовской среде считается, пожалуй, самым престижным.

Любопытно, что именно ровно пять лет назад день в день в этом образовательном учреждении как раз и состоялось открытие нового здания с бассейном и великолепном борцовским залом. И тогда на открытие приехал глава государства Владимир Путин, который, как известно, сам в прошлом был неплохим борцом.

В кулуарах ходили разговоры о том, что президент РФ посетит и нынешний турнир. И на имелись веские причины. Во – первых Кубок мира впервые проводился в этом спортивном дворце. Во-вторых, нынешний год для самбо – юбилейный. Этому виду единоборств официально исполнилось 80 лет. Ну и , наконец, соревнования проводились меньше чем через неделю после победы Путина на президентских выборах, а спортсмены и, тем более борцы, на протяжении всех лет оказывают ему колоссальную поддержку.

Но, президент не приехал, зато на церемонии открытия турнира выступил вице-премьер, председатель Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Дмитрий Рогозин.

- Очень хочется, чтобы в юбилейный год самбо приблизилось к получению места в программе летних Олимпийских игр, - отметил Рогозин.

А затем специально для журналиста «Аргументы недели» Дмитрий Олегович пояснил, что глава международной федерации Васили Шестаков постоянно работает в этом направлении. Данный вид единоборств уже несколько лет включен в программу Европейских, Азиатских, Африканских игр. Подана заявка МОК. Так что работа идет, несмотря на все, и зачастую, не только спортивные препятствия.

В Москву в этом году приехали более 200 спортсменов из 29 стран мира. На ковре мерялись сиилами самбисты из Армении, Азербайджана, Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Германии, Греции, Грузии, Индонезии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдавии, Румынии, Сербии, Франции, Украины, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи, Японии, Туркмении, США, Камеруна и Марокко.

По традиции участники соревнований проявили свое мастерство в боевом (мужчины) и спортивном самбо (мужчины и женщины). Комплекты медалей были разыграны в 27 весовых категориях – по девять в каждом виде.

Как и следовало ожидать, первое место в общем зачете заняла Россия. За два дня соревнований российские спортсмены завоевали 25 медалей: 17 золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Российскими победителями Мемориала Харлампиева стали: спортивное самбо, мужчины - Иван Панюхин (весовая категория до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг),Максим Иванов (до 74 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг), Виктор Осипенко (до 100 кг); женщины - Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 60 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Галина Амбарцумян (до 72 кг); боевое самбо - Артуш Асрян (до 52 кг), Александр Нестеров (до 57 кг), Сергей Разин (до 62 кг), Адам Талдиев (до 68 кг), Мурат Тляруков (до 74 кг), Михаил Удовиченко (до 90 кг), Хадис Ибрагимов (до 100 кг), Паша Хархачев (свыше 100 кг).

Но следует прямо сказать, что на нынешнем турнире конкуренция была очень высокой. Победы, как говорят в»одну калитку» не было.

Это отметил и Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев



- Если говорить о спортивных результатах, то сборная России подтвердила свой статус. Однако важно то, что и другие страны на сегодняшний день составляют конкуренцию. Мне понравилась румынская, итальянская команды, индийцы с марокканцами колоритные. Это важно для развития самбо, что медали уезжают в разные страны, но при этом и Россия держит свою марку очень достойно.

Что же касается организации, то мы впервые такое мероприятие проводили в «Самбо-70», центр в принципе был построен специально для таких крупных событий, и я надеюсь, что всем понравилось. Все наши службы старались и в плане встреч команд, и в плане семинаров, мастер-классов, провели даже экскурсию по школе, показав, как вообще функционирует этот центр. Мне кажется, что нужна именно такая форма проведения турнира и именно в том месте, где самбо очень сильно развито, а "Самбо-70" - это бренд российский. Этот центр показателен для иностранцев, которые только стремятся к такому. Это интересно и им, и нам, поэтому я думаю, что Кубок мира удался.

Из множества картинок и мини – сюжетов, которыми так богатыми любые международнгые турниры, запомнилось, то, как поздравляли победителя в весе 82 килограмма (спортивное самбо) Андрея Перепелюка.

Дело в том, что он воспитанник, как раз школы «Самбо – 70». А в настоящее врпемя совмещает профессиональную карьеру с тренерской деятельности в родной организации. И в зале за него болели, как учителя, так и ученики.

Кубок мира – один из турниров, который является отборочным на Европейские игры в следующем году, один из тех, где можно набрать очки для того, чтобы первым стать в рейтинге и попасть на эти игры.

Конечно, это приятно победить в стенах родной школы, когда за тебя болеют твои знакомые, близкие, а так как я еще являюсь тренером, мои ученики пришли на меня посмотреть. Для них это повод убедиться, что все в их руках, что можно добиться всего, - сказал Андрей.

Золотые слова, золотого чемпиона.