Большой спорт для самых маленьких

Когда проходишь мимо многочисленных ледовых дворцов, спортивных комплексов – больших, стеклянных – сразу и не подумаешь, что это за здание. Они больше напоминают какой-то театр или музей. На мысли о спорте наталкивают разве что смеющиеся дети и их родители с экипировкой в спортивной сумке, которые целыми толпами заходят в здание. Спорт развивается, всё больше мам и пап приводят сюда своих ещё совсем маленьких детей, в том числе и на фигурное катание - в этот красивый, грациозный, безумно сложный, и столь же безумно популярный вид спорта.

За спиной каждого будущего чемпиона, конечно же, стоит его тренер, наставник. Он своей рукой направит ещё несмышлёного, маленького, но целеустремлённого человечка в нужное русло. Зачастую тренеры – люди очень занятые, постоянно в разъездах. Одна из них, Дарья Власова, смогла выделить время и рассказать об успехах, о воспитании спортсменов, и конечно затронуть животрепещущую тему прошедшей Олимпиады.

Дух патриотизма

- Недавно прошли Олимпиада и Чемпионат мира по фигурному катанию. А вы со своими воспитанниками организуете просмотры таких соревнований?

- Смотрим, и родители смотрят вместе с детьми. Те, кто постарше, очень болеют за наших, хотят подражать, быть похожими. Алине Загитовой так вообще 15 лет, на неё очень сильно ровняются. Во время тренировок проводим параллель, часто берём элементы, которые так успешно показывают наши Олимпийцы на соревнованиях, учим потихонечку, особенно со старшими группами. Они молодцы, стараются.

- На ваш взгляд, будущий чемпион должен быть только лишь спортсменом, профессионалом? Или ещё и патриотом страны? Помогает ли одно другому добиваться поставленных целей?

- Конечно, помогает. Они гордятся страной. На соревнованиях, когда приезжают гости из других городов, очень гордятся самим Воронежем. Так что дух патриотизма всегда присутствует и на тренировках, и на соревнованиях, и даже в повседневной жизни.

- Есть мнение, что спортивные танцы на льду мы окончательно потеряли. Ведь с 1976 года мы не становились в этом виде Олимпийскими чемпионами. Как на ваш взгляд, не всё еще потеряно?

- На российский спорт в целом очень сильно повлиял допинговый скандал. Нас "ужимали" везде, где можно. Это отразилось на рейтингах наших спортсменов и в танцах на льду. Ну, и эта дисциплина в фигурном катании, скорее, субъективная. На оценку не сильно влияют какие-то технические приёмы.

- Задавали ли ваши воспитанники вопросы о том, почему на Олимпиаде не звучит наш гимн и форма без российской символики?

- Дети сейчас очень "продвинутые". У них бесконечное количество гаджетов, они зарегистрированы во всех соцсетях и Инстаграмме, поэтому вопросов как таковых у них и не возникало, они в курсе всего и всегда впереди планеты всей.

У детей нет чувства страха

- Вообще заметно, что идет тенденция к усложнению программ. Не приведет ли это к тому, что фигурное катание станет похожи на акробатику? Ведь это очень травмоопасно, к чему может привести такая «гонка усложнений»?

- Я считаю, что это очень хорошо. Благодаря усложнению растёт профессионализм, стремление как уже довольно взрослых спортсменов, так и малышей к освоению всё более и более сложных элементов. Слышали, 13-летняя девочка Александра Трусова уже выполняет четверные (!) прыжки. Это же безумно сложно и вызывает восхищение! Благодаря таким детям мировой спорт развивается и растёт объективность оценок. Выучил, прыгнул - получил свою высокую оценку. Не выучил, прыжок не получился – держи свою дырку от бублика. Это ведь олимпийский вид спорта, а не секция или кружок.

- Считается, что на каток нужно приводить ребенка, как только он научился ходить. Это правда?

- Чем раньше родители приведут ребёнка в фигурное катание - тем лучше. В основном новички - это трёхлетние дети. Это самый хороший возраст, чтобы начать. Бывает, приводят и два с половиной года. А всё потому, что у ребёнка нет чувства страха, самосохранения, ему всё нипочём. Да и чтобы выучить и исполнить какой-либо элемент, нужно быть подготовленным, а это тоже займёт немало времени. Взрослому человеку научится тому, как катаются профессионалы – нереально. Развить это умение для себя, для собственного удовлетворения – запросто. Физически сформировавшийся организм по-другому будет воспринимать задания, которые ребёнок запросто выполнит.

- Можно ли достичь высоких результатов, так скажем, механически – просто повторяя многократно, до автоматизма сложные движения. Или для чемпионства нужно нечто большее?

- Есть, конечно, что-то такое, что дано свыше - талант, харизма. Но всё это меркнет на фоне искреннего и жгучего желания заниматься фигурным катанием. А отсюда возникает бешеное трудолюбие, многократное отрабатывание элементов. Если очень захотеть, можно заставить человеческий организм делать всё, что захочется. Тем более, сейчас очень много разнообразных тренажёров, специальных тренировочных программ, приспособлений. Даже какие-то физические особенности ребёнка не помешают ему заниматься, коньки сейчас можно подобрать под любую ногу, выбор огромный. Это и облегчённые ботинки, и лезвия из различных сплавов и стали. Под любой организм (любого ребенка???) можно подобрать свои коньки, встать на них и поехать. В моём детстве, когда я начинала кататься, таких новшеств не было. Более того, голенище никак не фиксировалось, приходилось разрезать сам ботинок, мама вставляла туда картонку, жирно обмазывала клеем и клала на батарею. Только под утро, после всех этих "танцев с бубном" они становились дубовыми и крепко фиксировали стопу.

Очень важно и само желание выступать. Например, Женя Медведева, наша знаменитая Олимпийская чемпионка, говорила, что ей нравится публика, нравится, когда на неё смотрят. Так что стеснению и боязни публики в этом спорте не место. Это своего рода жертвенность, желание дать себя людям, открыться.

Огонь в глазах

- Сложно ли родителям будущего чемпиона? Помогают ли вам мамы-папы «достучаться», мотивировать ребёнка на успех?

- Сначала конечно тренер ищет контакт с ребёнком сам, без участия родителей. Потом, когда достигаются первые серьёзные успехи, подготовка к каким-либо соревнованиям, начинается тесная работа с родителями. Есть такие папы-мамы, которые развиваются и сами, читают книги, например по психологии, закладывают какой-то фундамент будущего чемпиона вне спортивной школы. Но вот настойчивое участие в тренировочном процессе не всегда приветствуется.

Иногда дети не хотят идти на тренировку, ленятся – бывает такое. Тогда в ход идут и киндер-сюрпризы, и конфеты, и новые кроссовки (смеётся – прим. ред.) Но если у ребёнка нет желания в принципе заниматься фигурным катанием, то здесь никакие сладости и игрушки не помогут, да и не нужно именно заставлять заниматься.

- Всегда, когда речь идёт о спорте, тем более о фигурном катании, возникает вопрос о его затратности. Ведь это всё время нужно покупать коньки, форму, оплачивать сами занятия, а когда речь идёт о соревнованиях, добавляются ещё и красивые и скорее всего недешёвые костюмы. Не случалось ли в вашей практике ситуации, когда перспективные ученики уходили из спорта из-за того, что родители стали не в состоянии оплачивать занятия?

- Нет, таких ситуаций, к счастью, в моей практике не встречалось. Родители, если видят огонь в глазах, а уж тем более способности, изыщут возможности, чтобы ребёнок продолжал заниматься спортом. Тем более тандем тренера с родителями всегда нацелен на то, чтобы воспитать чемпиона, и тут иногда и мы идём на какие-то уступки.

Спортом надо жить

- Сейчас, по понятным причинам – успех наших Алины Загитовой и Евгении Медведевой очевиден – произошел всплеск интереса к катанию девочек-одиночниц. Вы почувствовали это на себе? Девочек к вам в ученицы прибыло?

- На запись в школу фигурного катания всегда много желающих, недостатка в учениках никогда не было. И воспитанников много, и тренеров достаточно. Единственное чего зачастую не хватает – это времени. Ведь одиночное фигурное катание – индивидуальный спорт.

- А парное фигурное катание вы преподавали?

- Нет, его не преподают нигде в ЦЧР. Это безумно сложная дисциплина, в ближайших регионах ни условий, ни кадров для этого нет. К тому же, он очень травмоопасный, даже в большом спорте происходило немало несчастных случаев.

- Вы бы посоветовали всем и каждому попробовать заниматься фигурным катанием, причем в любом возрасте, просто так, как говорится, для себя?

- Это по большей части от желания зависит. У любого человека должно быть стремление к чему-то своему. В любительском катании на коньках нет экстрима, разве что скорость... Я вот в свободное время зимой люблю вырваться куда-нибудь и заняться сноубордингом, это очень весело и захватывающе. Наверное, посоветовала бы всем встать на доску. Но очень многие взрослые интересуются фигурным катанием, подходят, спрашивают.

- Расскажите о своих учениках. Кто из них добился наибольшего успеха в этом трудном, но очень красивом спорте? Есть свои звёздочки?

- Конечно есть. Одна звёздочка уехала в Олимпийский резерв, в Москву. У неё множество наград, кубков. Другая молодчина - Лиза Колесова, ей сейчас 8 лет, занимается фигурным катанием с 3,5 лет, ездит по соревнованиям в разные города. Ну и у многих других учеников очень большие перспективы в спорте.

- Как вы пришли к тому, что хотите стать тренером?

- Если честно, не знаю, само как-то получилось. С самого детства я в спорте, и спустя столько времени уже просто не можешь без него жить, это как зависимость, несмотря на то, что спорт – каторжный труд. У тебя немного друзей, потому что все идут во двор гулять после школы, а ты собираешься на тренировку. Жизнь по расписанию и свободных минут на свои какие-то развлечения нет. Спортом надо просто жить. После спортивной деятельности занялась тренерством. Мой первый выпуск учеников был в 1996 году. Одна из выпускниц - уже моя коллега. Я столько уже ребят выучила! Выпуск 2002 года катается в Москве в отделении синхронного катания. Горжусь своими учениками.

Справка

Дарья Владимировна Власова. Родилась в 1987 роду в Белгороде. КМС, тренер первой квалификационной категории, всероссийский судья. Помимо основной работы в одной из воронежских школ по фигурному катанию, работает в летний период в г. Сочи в Олимпийском парке, консультирует многих спортсменов из разных городов в области хореографии, постановки ледовых программ. Работала на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014г. Проводит консультативные семинары по фигурному катанию по всей России.