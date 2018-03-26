«Зенит» на финишной прямой чемпионата РФПЛ 1917/18 гг

Да, чемпионат России завершается через полтора месяца, в розыгрыше осталось 24 очка, из них до последнего дня не ясно сколько могут отойти «Зениту». Питерцы, конечно, будут упираться до последнего, а тема «Надежда умирает последней» станет профильной для зенитовских пиарщиков.

Но простая математика, сложная логика турнирной жизни, а главное - нам в помощь: шансов вернуть чемпионский титул в Санкт-Петербург в 2018-м у сине-бело-голубых, скажем так, почти не осталось.

Можно бы сформулировать и пожестче, однако мешает одна важная особенность оставшегося календаря: в нем обнаруживаются все четыре команды, на данный момент опережающие «Зенит» в таблице. Это - математика.

При этом «Краснодар» и ЦСКА едут в Питер в гости, а «Локомотив» Питер принимает - и это уже логика. Вот она и диктует принципиально важные, стратегического характера коррективы: титул нужно, как говорится, отпускать. Пусть уплывает за горизонт под стук колесных пар, в свое время догоним. А сейчас нужно быть рациональными.

С точки зрения турнирной логики (а теперь уже и стратегии) для «Зенита» нет ничего важнее, чем зацепиться за второе итоговое место в таблице РФПЛ, которое гарантирует участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19. Третье место - геморрой, он лечится только двумя квалификационными раундами. Четвертое - провал в Лигу Европы, которая, по большому счету, неинтересна не только «Зениту», но уже и «Краснодару», не говоря о ЦСКА со «Спартаком».

Вот в этой точке все и сходится.

Проблема «Зенита» глобальнее, чем выбор состава – по-прежнему нет взаимопонимания, это хуже всего, вот что предопределило потерю очков , к этому надо добавить тяжелые травмы(разрыв крестообразых связок колена) у системообразующих игроков:Кокорина и аргентинца Маманы. Все соперники «Зенита» хорошо изучили схему, по которой можно остановить сине-бело-голубых: разбить игру на эпизоды, сломать на опережениях владение мячом и навязать борьбу за него в середине поля, перекрыть кислород всем атакующим футболистам «Зенита». Таков футбол, а итоги чемпионата мы узнаем 13 мая.