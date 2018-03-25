Андрей Сироткин победил Райана Форда в поединке за титул WBA Intercontinental
25 марта 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боксер Андрей Сироткин победил канадца Райана Форда в поединке за титул WBA Intercontinental. Сироткин выступает в среднем весе. Поединок прошел 24 марта в Краснодаре. Российский боксер одолел Фррда единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 117-111.
Для 33-летнего Сироткина эта победа стала 15-й в 15 боях. 36-летний Форд потерпел второе поражение при 14 победах, - сообщает Р-Спорт. Российский боксер ранее занимался кикбоксингом и рукопашным боем.
Мастера спорта России международного класса Андрей Сироткин пришел в профессиональный бокс в 2014 году. Как кикбоксер Сироткин известен своими выступлениями в разделе фулл-контакт. В 2011 году он стал чемпионом России и одержал победу на этапе Кубка мира в Италии.
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