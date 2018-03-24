Родченков в маске и очках принял участие в заседании конгресса США
24 марта 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Информатор WADA Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса Соединенных Штатов. Он обсудил с американскими сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США».
На встрече с Родченковым присутствовали сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Родченков рассказал о коррупции в международных федерациях и дал несколько советов, как США действовать в сфере международной борьбы с допингом.
Храбрость Родченкова достойна уважения. Он помог в борьбе с допингом, и я рад встретиться с ним. Информаторы очень важны в обществе, где право находится во главе угла», - сказал сенатор-республиканец Бен Кардин по итогам встречи.
Родченков появился в Вашингтоне в строгом деловом костюме, но на голове у него была балаклава и темные очки.
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