Родченков в маске и очках принял участие в заседании конгресса США

Информатор WADA Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса Соединенных Штатов. Он обсудил с американскими сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США».

На встрече с Родченковым присутствовали сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Родченков рассказал о коррупции в международных федерациях и дал несколько советов, как США действовать в сфере международной борьбы с допингом.

Храбрость Родченкова достойна уважения. Он помог в борьбе с допингом, и я рад встретиться с ним. Информаторы очень важны в обществе, где право находится во главе угла», - сказал сенатор-республиканец Бен Кардин по итогам встречи.

Родченков появился в Вашингтоне в строгом деловом костюме, но на голове у него была балаклава и темные очки.