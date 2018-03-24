Российские футболисты наказаны за гулянку в ночном клубе после игры с Бразилией

Двух футболистов сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера наказали за нарушение внутреннего распорядка команды после того, как СМИ написали об их походе в ночной клуб после поражения от сборной Бразилии.

Футболисты нарушили график, не успев вернуться в расположение команды до полуночи. Поведение игроков российской сборной Константина Рауша и Романа Нойштедтера сказывается на имидже команды и дает повод «для ненужных разговоров и обсуждений», - сообщается на сайте РФС. Они оштрафованы, сумма штрафа не называется. «В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», – пообещали футболисты.

Нойштедтер и Рауш не выходили на поле во время матча сборных России и Бразилии, который завершился поражением нашей национальной команды со счетом 0:3.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал неудачный результат россиян. Сборная Бразилии в товарищеском матче в Лужниках разгромила сборную России со счетом 3:0.