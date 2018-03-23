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Второй по счету клуб ALEX FITNESS открылся в Челябинске

23 марта 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Второй по счету клуб ALEX FITNESS открылся в Челябинске

Челябинцы могут получить сертификаты на бесплатное посещение второго клуба федеральной сети ALEX FITNESS. Совсем недавно он открылся в торгово-выставочном комплексе «Калибр».

Новый клуб ALEX FITNESS «Калибр» занял 1600 квадратных метров на четвертом этаже «Калибра». Как и в его предшественнике, в этом клубе посетителей ожидают дизайн в ярком индустриальном стиле и обширный парком самых современных силовых и кардио тренажеров марки Technogym. Для комфорта гостей пространство разделили на зоны: для групповых занятий, для кросс-тренинг и для единоборств. После тренировок можно подкрепить силы в фитнес-баре, где посетителям предложат спортивные коктейли и специальное сбалансированное меню для тех, кто следит за своей формой. Также можно посетить хаммам или просто отдохнуть в мягкой зоне на диванчиках.

Президент холдинга «Алекс Фитнес» Алексей Ковалев отметил, что интерес россиян к здоровому образу жизни растет год от года, и не последнюю роль в этом играют фитнес-клубы, где могут предложить такую услугу качественно и недорого. Открытие второго клуба сети ALEX FITNESS он назвал еще одним шагом к продвижению здорового образа жизни.

В честь открытия челябинцы могут познакомиться с клубом и многочисленными программами, представленными в нем, бесплатно. Для этого надо подойти к промо-стойке в ТВК «Калибр» или в крупных ТРК Челябинска и оформить сертификат суточного или недельного действия.

Добавим, что в клубе представлены разнообразные тренировки – от йоги и пилатеса до функционального тренинга и программ super sculpt. С расписанием групповых занятий можно ознакомиться в социальных сетях и на сайте клуба.

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