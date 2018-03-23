Талисман «Трактора» отправился в космос

Талисман ХК «Трактор» Белый Мишка отправился в космос, выполняя функции индикатора невесомости командира экипажа космонавта Олега Артемьева.

21 марта ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома "Байконур". На Международную космическую станцию (МКС) отправились российский космонавт и два американских астронавт. В составе экипажа корабля "Союз МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев – 118 космонавт России, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Антон Шкаплеров ("Роскосмос", Россия), Скотт Тингл (НАСА, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).

Белый Медведь - первый талисман КХЛ, который выйдет на орбиту. Чуть раньше на МКС побывала шайба КХЛ и Кубок Гагарина, и талисман «Трактора» продолжает не только эту тему, но и историю с челябинским метеоритом, в год взрыва которого «Трактор» завоевал серебро чемпионата КХЛ.

Все болельщики клуба могли наблюдать старт космического корабля в прямом эфире. Рассмотреть талисман в прямой трансляции было не так просто, но есть несколько скриншотов, на которых виден талисман команды вместе с другими талисманами – индикаторами невесомости.

Перед началом плей-офф в проморолике болельщики клуба смогли увидеть, как Олег Артемьев приглашает Мишку с собой в космическую экспедицию. Все обратили внимание, что Мишка из промо и Мишка из «звездолета» отличаются. Когда медведя заявили как индикатор невесомости, его отправили в химическую лабораторию Роскосмоса и опечатали до полета. Он отправился на Байконур за две недели до космонавта Олега Артемьева. Поэтому в промо-ролике плей-офф появился дублер.

Ролик клуба к старту плей-офф.

23 марта в день домашнего матча № 6 полуфинала Восточной конференции корабль "Союз МС-08" будет осуществлять стыковку с МКС, и талисман «Трактора» начнет свою работу в космосе.

Отметим, что ХК «Трактор» несколько лет связывает дружба с космонавтом Олегом Артемьевым. В прежней экспедиции с ним в космосе был небольшой герб Челябинской области и фотографии с символикой «Трактора». Бесценную помощь в дружбе с космонавтами и отправке в космос талисмана «Трактора» оказывает клубу Денис Чепак - командир поисково – спасательного отряда, встречающего космонавтов после возвращения на Землю.