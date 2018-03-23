Около 75 дней осталось до ЧМ: но не все объекты Петербурга полностью готовы

До Чемпионата мира по футболу осталось два месяца и чуть больше трех недель Три из восьми объектов к мундиалю – набережная Макарова от ЗСД до Адмиралтейского проезда, Яхтенный мост и Пулковско-Дунайская развязка – уже открыты. Еще один, Тучков мост, обкатывают. Остальные четыре – в работе.

– Нет никакого беспокойства по поводу того, что Петербург не выполнит взятые на себя обязательства перед федеральным Правительством и Всемирной федерацией футбольных ассоциаций, – сообщил в ходе рабочего визита вице-губернатор Игорь Албин. - Спортивная, туристическая, транспортная инфраструктура будет готова для организации и проведения чемпионата по самым высоким стандартам качества и безопасности.

К ЧМ петербургская подземка должна прирасти двумя «зелеными» станциями – «Новокрестовской» с наземным вестибюлем на намыве Крестовского и «Беговой» с выходами в подземный переход на перекрестке Савушкина и Туристской. Это единственный в городе объект метро, который строится с привлечением средств из федеральной казны, в сумме получается 30,1 миллиарда рублей.

– Поезда через «Новокрестовскую» и «Беговую» пустим 14 апреля, – отметил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. – Две недели берем на обкатку.

– За это время пройдет комплексная наладка всех систем двух станций, – добавил Албин. – И 28-29 апреля обе начнут работать на вход и выход пассажиров. Скорее всего, заработают 28-го: хотим чтобы к матчу на арене «Санкт-Петербург» между «Зенитом» и ЦСКА 29 апреля не возникло коллапса. После этого станции закрывать на доработку уже не будут.

Продолжение набережной Макарова от Адмиралтейского проезда до строящегося моста через остров Серный идет в два этапа. Первый завершен на 90 процентов: готовы низкая стенка набережной и велодорожка вдоль нее, уложен асфальт на подходах к эстакаде, идет благоустройство, установка освещения и шумозащитных экранов.

(По материалам сайтов neva.today dp.ru metronews.ru gov.spb.ru)