В Челябинске пройдет Кубок губернатора по дзюдо
22 марта 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Уже вошедшие в традицию с 2001 года состязания дзюдоистов на кубок главы региона объявлены в эту субботу, 24 марта. Они состоятся в Центре олимпийской подготовки по дзюдо.
В этот раз спортсмены из России сразятся с дзюдоистами Казахстана. Немаловажно, что на соревнованиях можно не только заслужить кубок, но и сдать норматив на мастера спорта России.
Отметим, что южноуральская школа дзюдо очень сильная, и за все эти годы ни разу трофей не покидал пределы региона.
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