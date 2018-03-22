В Челябинске пройдет Кубок губернатора по дзюдо

Уже вошедшие в традицию с 2001 года состязания дзюдоистов на кубок главы региона объявлены в эту субботу, 24 марта. Они состоятся в Центре олимпийской подготовки по дзюдо.

В этот раз спортсмены из России сразятся с дзюдоистами Казахстана. Немаловажно, что на соревнованиях можно не только заслужить кубок, но и сдать норматив на мастера спорта России.

Отметим, что южноуральская школа дзюдо очень сильная, и за все эти годы ни разу трофей не покидал пределы региона.