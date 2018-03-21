Алина Загитова на втором месте ЧМ после короткой программы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала 79,51 балла за короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который стартовал в итальянском Милане. 15-летняя Загитова получила оценку немного ниже, чем 29-летняя итальянка Каролина Костнер. В итальянском Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию

Кострен лидирует на ЧМ после короткой программы с результатом 80,27. На третьем месте – японская фигуристка Сатоко Мияхара. Ее результат - 74,36 балла.

За Россию в Милане выступают Мария Сотскова и Станислава Константинова. У Маши после короткой программы пятый результат, у Станиславы - 16. Евгения Медведева из-за травмы не смогла соревноваться на чемпионате мира. После Олимпиады -2018 в Пхенчане у Жени сильно разболелась травмированная нога. Медведева прошла диагностику у врачей. Медики рекомендовали фигуристке сделать перерыв и заняться своим здоровьем.