Алина Загитова станцевала "черного лебедя" на ЧМ-2018 в Милане
21 марта 2018, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Алина Загитова станцевала "черного лебедя" на чемпионате мира -2018 в Милане. С этой короткой программой Алина стала победительницей Олимпиады-2018. Легендарный тренер Татьяна Тарасова комментировала выступление 15-летней Алины Загитовой в Италии и пару раз сказала во время проката: "Стоять". Алина немного покачнулась во время выступления.
По окончании выступления Татьяна Анатольевна сказала: "Браво". Загитова выступала после итальянской фигуристки Каролины Костнер.
Оценки: 79,5 балла. Алина чуть-чуть уступила 29-летней итальянке. Сейчас выступает 17-летняя воспитанница Елены Буяновой (Водорезовой) Мария Сотсткова. "Не уставай, не уставай", - комментирует Тарасова. По оценке Татьяны Анатольевны, Маша выступила блестяще. Как отметила Тарасова, после Олимпиады Мария с тренером поработали над ошибками, и это заметно.
Оценка Марии - более 71 балла. На данный момент она входит в тройку.
Впереди у девушек произвольная программа.
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