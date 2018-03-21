Россиянка Алина Загитова станцевала "черного лебедя" на чемпионате мира -2018 в Милане. С этой короткой программой Алина стала победительницей Олимпиады-2018. Легендарный тренер Татьяна Тарасова комментировала выступление 15-летней Алины Загитовой в Италии и пару раз сказала во время проката: "Стоять". Алина немного покачнулась во время выступления.

По окончании выступления Татьяна Анатольевна сказала: "Браво". Загитова выступала после итальянской фигуристки Каролины Костнер.

Оценки: 79,5 балла. Алина чуть-чуть уступила 29-летней итальянке. Сейчас выступает 17-летняя воспитанница Елены Буяновой (Водорезовой) Мария Сотсткова. "Не уставай, не уставай", - комментирует Тарасова. По оценке Татьяны Анатольевны, Маша выступила блестяще. Как отметила Тарасова, после Олимпиады Мария с тренером поработали над ошибками, и это заметно.

Оценка Марии - более 71 балла. На данный момент она входит в тройку.

Впереди у девушек произвольная программа.