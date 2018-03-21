В итальянском Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию

В итальянском Милане 21 марта стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Россию на мировом первенстве в одиночном катании среди женщин представят олимпийская чемпионка Алина Загитова, Мария Сотсткова и Станислава Константинова.

Евгения Медведева, завоевавшая на Олимпиаде-2018 "серебро", из-за травмы ноги на ЧМ-2018 в Милан не поедет. Воспитанница Этери Тутберидзе Алина Загитова стала в этом сезоне и чемпионкой России. 15-летняя Алина может стать первой фигуристкой, в течение одного сезона победившей на четырех важнейших стартах: Олимпиада, финал Гран-при, Чемпионат Европы и Чемпионат мира.

В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.

Чемпионат начался с короткой женской программы.