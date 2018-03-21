UEFA открыл дело против «Зенита»
21 марта 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) открыл дело против петербургского футбольного клуба «Зенит» по итогам матча с немецкой командой «РБ Лейпциг». «Зенит» играл с «Лейпцигом» 15 марта в Петербурге.
Поводом для заведения дисциплинарного производства послужило поведение болельщиков, которые бросали на поле разные предметы, блокировали лестничные проходы и выкрикивали с трибун расистские лозунги.
Дело рассмотрят 31 мая.
После ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы «Зенит», проиграв «Лейпцигу» со счетом 1:1, вылетел из Лиги Европы.
Самые реальные шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы имели подопечные Роберто Манчини, но вылетели, потеряв не только игру, но и лицо.
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