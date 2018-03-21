Мария Шарапова рассказала своему фанату о проблемах со здоровьем

После того, как поклонник российской теннисистки Марии Шараповой упрекнул ее в том, что она часто снимается с турниров, звезда тенниса неожиданно откровенно ответила своему фанату.

Фанат Марии Шараповой написал, что разочарован тем, что она снова и снова снимается с турниров. Он уже несколько раз покупал билеты на турниры с ее участием, и даже брал билет для своего друга, чтобы тот тоже увидел игру Шараповой вживую. Но это не удалось – Мария опять снялась с турнира. «При всей моей любви и уважении, я разочарован», - написал поклонник.

Мария Шарапова написала преданному поклоннику длинный подробный ответ, в котором рассказала то, о чем спортсмены чаще всего предпочитают умалчивать. У знаменитой теннисистки серьезные проблемы со здоровьем. «Обычно я не распространяюсь о своих травмах, потому что это часть жизни профессионального спортсмена, и мы просто пытаемся справляться с ними», - ответила Шарапова.

Марию в последнее время сильно беспокоит левое предплечье. Перед началом матча первого круга турнира в Индиан-Уэллсе врачи даже делали ей местное обезболивание, чтобы она смогла провести встречу. кроме того, медики обнаружили в легких Шараповой воздушный пузырь и запретили ей воздушные перелеты как минимум на три недели.

«Если вы думаете, что мне нравится посещать по пять врачей в месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то вы ошибаетесь», - заверила теннисистка. Мария также выразила сожаление о напрасно купленных поклонником билетах на турнир, с которого ей пришлось сняться, и надежду, что он простит ее после столь подробного объяснения. Переписка произошла в Twitter.