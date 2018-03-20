Бразильский футболист заговорил по-русски

23 марта состоится товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу. Российской футбольной сборной осталось провести четыре встречи до старта домашнего чемпионата мира.

Приехавший в Россию в составе сборной Бразилии полузащитник Карлос Каземиро сообщил журналистам, что знает два слова на русском языке – водка и борщ. И признался, что не очень хорошо знаком с культурой России.

Каземиро также рассказал, что считает российскую сборную по футболу сильной боевой командой, но выделить особо кого-то из состава наших футболистов затруднился.

Матч со сборной Бразилии состоится 23 марта. Затем Россия сыграет 27 марта с Францией, 30 мая с Австрией и 5 июня с Турцией.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В первом матче наши футболисты сыграют со сборной Саудовской Аравии. Также в группу попали сборные Уругвая и Египта, сообщает Lenta.ru.