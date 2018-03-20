Российский футбольный вратарь считает себя нищебродом

Вратарь футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня считает себя нищебродом, потому что родился в коммуналке у бедных родителей и всех успехов в своей жизни добивался сам.

Александр Довбня высказал мнение, что даже если его нынешние достижения станут его потолком, ему уже не будет стыдно перед своими родителями и детьми. Вратарь, ранее игравший за финский футбольный клуб «Хака», назвал финскую зарплату копеечной. Несколько раз нарвавшись на отказ в повышении зарплаты у финнов, голкипер вернулся на российское футбольное поле, пишет Lenta.ru.

Сегодня стало известно, что московский ЦСКА готов предложить вратарю Александру Довбне пятилетний контракт. С учетом возраста вратаря (30 лет), это хорошее предложение. Довбня обратил на себя внимание армейцев в этом сезоне. Его надежная защита ворот неоднократно спасала нынешний клуб Александра «СКА-Хабаровск» от разгромных поражений.