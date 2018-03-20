Ушел из жизни хоккеист Юрий Шаталов

Днем во вторник, 20 марта, любители хоккея получили печальную новость. Согласно последней информации источников, из жизни ушел знаменитый советский хоккеист, чемпион мира 1974 года Юрий Шаталов.

Уточняется, что спортсмен скончался на 73-м году жизни. Эти данные сегодня предоставили в пресс-службе клуба "Легенды хоккея". Точная причина смерти пока не сообщается.

Напомним, Юрий Шаталов являлся двукратным чемпионом СССР, играя в командах ЦСКА и "Крылья Советов". Кроме того он участвовал в суперсерии "СССР — Канада" в 1972 году и в серии 1974 года. В последнее время спортсмен выступал в ветеранских турнирах в составе ХК "Легенды хоккея СССР". Кроме того, он являлся членом Правления Ночной Хоккейной Лиги.