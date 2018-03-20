Путин высказался о выступлениях российских паралимпийцев
20 марта 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в ходе вручения наград победителям и призерам Паралимпийских игр высказался о выступлениях спортсменов. По мнению главы страны, россияне показали "высочайший класс".
Путин подчеркнул, что российская сборная выступала не в полном составе, но успешно соревновалась с наиболее сильными командами мира, передает РИА "Новости". Президент РФ добавил, что паралимпийцы продемонстрировали всей планете потрясающую силу воли.
Глава государства добавил, что Россия невероятно гордится тем, с каким достоинством спортсмены выполнили свою основную миссию.
Напомним, XII Паралимпийские зимние игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта текущего года.
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