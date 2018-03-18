Сколько футболисты сборной России платят «Зениту» за выход на поле

СМИ узнали условие, при котором футболист Артем Дзюба, играющий в настоящее время за тульский «Арсенал», сможет выйти на поле в матче против «Зенита». Поединок должен состоятся в рамках чемпионата России 22 апреля.

«Арсенал» арендовал нападающего сборной страны у клуба из Санкт-Петербурга минувшей зимой. «Спорт-Экспрессу» стало известно, что согласно договору, заключенному командами, Дзюба имеет право принять участие в матче при условии выплаты «Зениту» штрафа в размере 120 тысяч евро. Эти деньги может отдать сам игрок либо тульский клуб.

Ранее другой футболист российской сборной Олег Шатов заплатил питерской команде 25 млн рублей за переход на правах аренды в «Краснодар». Еще 10 млн рублей «Зенит» получит, если Шатов сыграет против коллектива из Северной столицы в матче чемпионата страны, который пройдет 8 апреля.