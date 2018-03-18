Джанни Инфантино пригрозил проблемами инициаторам испортить ЧМ-2018 по футболу
18 марта 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино пригрозил проблемами желающим испортить чемпионат мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России.
Инфантино заявил, что Россиян намерена сделать турнир полностью успешным. По его словам, он еще никогда не видел такого уровня подготовки к мероприятиям, какой увидел в России, особенно по безопасности, сообщает Sportbox.
Комментируя информацию о возможном бойкоте ЧМ- 2018 по футболу, глава ФИФА сказал: "Мы не собираемся ни с кем воевать. Вы увидите футбольный праздник. А если кто-то захочет его испортить — у него будут серьезные проблемы".
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