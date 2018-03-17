У Евгении Медведевой появилась золотая медаль с сердечками от болельщиков

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане две серебряные медали, в сегодня у нее появилась золотая медаль. Золотую медаль, стилизованную под олимпийскую, Жене подарили ее преданные болельщики. Евгения Медведева рассказала о больной ноге

Вместо колец на золотой медали изображены пять переплетенных сердец и выгравирована надпись "Рождена создавать историю".

"Сегодня я получила третью олимпийскую медаль. Мои болельщики — лучшие в мире", — рассказала Женя Медведева - двукратный чемпион мира, серебряный призер олимпийских игр в фигурном катании среди женщин - одиночниц.

"Еще больше растрогали ваши сообщения, которые собрали для нас в единый альбом. Такое внимание со стороны болельщиков, для которых мы выступаем, очень ценно каждому из нас. Спасибо вам!", - написала Медведева.

На ЧМ-2018 Медведева поехать не сможет из-за травмы.