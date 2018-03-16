Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км
16 марта 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Российская биатлонистка Михалина Лысова, выступающая в классе спортсменов с нарушением зрения, выиграла гонку на 12,5 километров и принесла России восьмую золотую медаль.
Михалина Лысова финишировала первой в гонке, не допустив ни одного промаха на четырех огневых позициях. Дистанцию она прошла с результатом 37 минут 42,6 секунды, сообщает РИА Новости.
Это вторая золотая медаль российской биатлонистки на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане. С этой победой Михалина Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. В олимпийской копилке Российской паралимпийской сборной это восьмая золотая медаль.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес