Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км

Российская биатлонистка Михалина Лысова, выступающая в классе спортсменов с нарушением зрения, выиграла гонку на 12,5 километров и принесла России восьмую золотую медаль.

Михалина Лысова финишировала первой в гонке, не допустив ни одного промаха на четырех огневых позициях. Дистанцию она прошла с результатом 37 минут 42,6 секунды, сообщает РИА Новости.

Это вторая золотая медаль российской биатлонистки на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане. С этой победой Михалина Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. В олимпийской копилке Российской паралимпийской сборной это восьмая золотая медаль.