Ровесник самбо

В этом году в ноябре самбо будет праздновать своё 80-летие. Этот спорт, по сравнению с другими, можно считать по-настоящему ещё юным. А сегодня, 15 марта, также 80 лет исполнилось Почетному президенту Всероссийской и Международной федераций самбо, Заслуженному тренеру РСФСР, председателю Союза национальных и неолимпийских видов спорта России, Михаилу Ивановичу Тихомирову. По этому случаю «АН» пообщались со сверстником исконного русского вида единоборств.

Михаил Иванович был одним из учеников легендарного тренера Льва Турина, который в свою очередь был учеником одного из основателей самбо Василия Ощепкова. Поэтому естественно он не мог не вспомнить одну из первых тренировок, которая впоследствии буквально предопределила всю его судьбу:

«В самбо я попал ещё в 1955 году. До этого вёл весьма разгульный образ жизни – выкуривал 20 сигарет в день, выпивал пол-литра водки. Буквально на втором занятии Лев Турин нас всех построил и сказал, что, мол, ребят, от кого-то тут попахивает дымком. Ну а после сказал слова, которые я навсегда запомнил: «Вы пришли заниматься и овладевать оружием, которое будет всегда при вас, оно никогда не даёт осечки. Но вы никогда не будете иметь права применить это оружие первым. Его можно использовать только для защиты слабого и, в крайнем случае, для самообороны. Но вы должны не пить и не курить. Кто не может бросить – тогда не надо сюда приходить». Вот так с 21 января 1955 года я бросил, и курить, и пить!», – делится М. Тихомиров.









Как рассказывает почётный президент FIAS, когда он только начинал заниматься, турниры по самбо с большим трудом включали даже в календарь советских соревнований. Поскольку на тот момент это был новый вид спорта, то никому особо не хотелось заморачиваться, чтобы найти ему место.

«Потом уже, когда я стал мастером спорта, заслуженным тренером РСФСР, как раз по моей инициативе была создана сначала европейская, а потом уже и международная федерации самбо. Для этого буквально пришлось облететь весь мир несколько раз, много общаться со спортсменами, собрать актив, проводить регулярно показательные выступление с тем, чтобы вызвать интерес людей к самбо. По телефону же такие вопросы было не решить, как это принято сегодня. Так, в каждой стране потихоньку стали открываться свои национальные федерации самбо. А впоследствии всё это дало возможность регулярно проводить чемпионаты мира, Европы, Америки и Азии», – рассказывает Михаил Иванович.

Это сегодня людям не искушённым в истории самбо кажется, что всё как-то само собой образовалось. На самом деле за популярностью нашего вида спорта стоит кропотливая и работа, в которой люди отдавали себя. Так, М. Тихомиров возглавлял европейскую федерацию самбо с 1992 по 1998 годы, в 1993-1997 гг. — занимал пост первого вице-президента FIAS; в 1997-2004 гг. был президентом FIAS.









«В результате моей 12 летней работы я передал Василию Борисовичу Шестакову (нынешний президент FIAS) 46 стран, в которых были свои федерации самбо признанные национальными олимпийскими комитетами. Когда я встречался с Хуаном Антонио Самаранчем (президент МОК в 1980-2001 гг.) и позже с Жаком Рогге (председатель МОК в 2001-2013 гг), они говорили мне, что если 50 национальных олимпийских комитетов признают в своих странах федерации самбо, тогда и МОК задумается о том, чтобы признать уже нашу FIAS», – говорит М. Тихомиров.

Подобное признание необходимо, чтобы можно было уже вести предметную речь о включении самбо в олимпийские виды спорта, а затем уже и о том, чтобы этот вид борьбы добавили в программу Олимпийских игр. Об этом спортсмены мечтают уже давно. Так, наибольший шанс был ещё в СССР, когда был несколько другой регламент попадания спорта в число олимпийских. Впрочем, сегодня такая вероятность тоже высока.

Так, в ноябре прошлого года В. Шестаков говорил следующее:

«На сегодняшний день у нас подана заявочная книга в МОК, решены практически все вопросы, выполнены практически все требования МОК. Должно быть 50 стран плюс одна - у нас 120 стран. Нужно, чтобы было не менее чем на трех континентах - у нас на всех пяти континентах самбо присутствует. Нужно, чтобы зрители присутствовали в зале - у нас всегда залы битком забиты. Нужно, чтобы писали СМИ, и спорт был популярен - я уже сказал о большом интересе к самбо не только в России, но и во всем мире».

Тем не менее, М. Тихомиров опасается, что натянутые отношения с МОК этот процесс могут серьёзно тормозить. Но с другой стороны, движение за популяризацию самбо во всём мире уже не остановить – регулярно проводятся соревнования на всех континентах, открыты континентальные федерации, самбо включено в Европейские игры, Азиатские и вероятно будут включены в Африканские. Тем же сноубордом, который ещё в 1998 году включён в Олимпиаду, занимается, пожалуй, куда меньшее число стран.









По словам Михаила Ивановича, самая главная задача перед самбо сегодня – это как раз признание МОК. Всё остальное уже есть:

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы самбо уже было включено в программу олимпийских игр, в конце концов, я большую часть жизни отдал этому спорту и продолжаю это делать. Но не всё от нас зависит.

Жена мне постоянно говорит: «Ну когда ты уже бросишь?». Она-то у меня на пенсию уже в 38 лет вышла потому как балерина. А я не могу бросить! Каждый день приезжаю, встречаюсь…

Что заставляет? Благодаря спорту и самбо я стал нормальным человеком. Шутка ли, в 17 лет я весил всего 38 кг! Если бы не самбо, с тем образом жизни, который я вёл, меня бы уже давно не было. Многие мои приятели, которые занимались спортом и продолжали поддаваться вредным привычкам ушли из жизни, когда им было по 45 лет. А я до сих пор делаю зарядку по утрам, держу свою весовую категорию», – подытоживает М. Тихомиров.

Так что самбо – это не только про Олимпиаду и спорт высоких достижений. Это, прежде всего про то, как стать человеком.

Редакция «АН» от всего сердца поздравляет Михаила Ивановича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых побед в работе!