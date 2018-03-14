Оргкомитет ЧМ-2018 прокомментировал отказ чиновников Британии ехать в Россию
14 марта 2018, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что отсутствие членов правительства Великобритании на чемпионате мира 2018 года не отразится на качестве турнира.
Ехать на чемпионат мира или не ехать - выбирать болельщикам, отметил Сорокин. "Жаль, что не все придерживаются принципа, заключающегося в том, что футбол вне политики", — цитирует Сорокина РИА Новости.
Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.
В Совфеде считают, что политика Великобритании абсолютно недальновидная. Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес