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Оргкомитет ЧМ-2018 прокомментировал отказ чиновников Британии ехать в Россию

14 марта 2018, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Оргкомитет ЧМ-2018 прокомментировал отказ чиновников Британии ехать в Россию
globallookpress.com

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что отсутствие членов правительства Великобритании на чемпионате мира 2018 года не отразится на качестве турнира.

Ехать на чемпионат мира или не ехать - выбирать болельщикам, отметил Сорокин. "Жаль, что не все придерживаются принципа, заключающегося в том, что футбол вне политики", — цитирует Сорокина РИА Новости.

Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

В Совфеде считают, что политика Великобритании абсолютно недальновидная. Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.

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