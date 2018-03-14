Украинским спортсменам запретили участвовать во всех соревнованиях в России

Украинские спортсмены не будут принимать участие в международных соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными». Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Он сообщил на своей странице в фейсбуке, что подписал соответствующий приказ. По мнению украинского министра, соревнования в России являются «опасными» для украинских спортсменов, поэтому они не должны принимать в них участие. Также он призвал международные федерации не назначать соревнований на территории страны, «которая является нарушителем кодекса ВАДА».