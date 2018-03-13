Хоккейный клуб «Трактор» сохраняет стоимость билетов
13 марта 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Хоккейный клуб «Трактора» обратился к болельщикам. «Трактор» прошел первый раунд плей-офф. Вместе с хоккеистами и тренерским штабом за Челябинск «бились» его трибуны. Три из четырех матчей «Трактор» выиграл на своем льду, потому что болельщики «Трактора» – шестой игрок нашей команды!
По итогам регулярного чемпионата «черно-белые» стали вторыми в КХЛ по заполняемости трибун. В знак благодарности «Трактор» вопреки расхожей практике повышения цен от раунда к раунду сохранит цены на ½ финала конференции Восток на уровне первого раунда.
Болейте за «Трактор» и до встречи на большом хоккее в Челябинске!
Отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес