Хоккейный клуб «Трактор» сохраняет стоимость билетов

Хоккейный клуб «Трактора» обратился к болельщикам. «Трактор» прошел первый раунд плей-офф. Вместе с хоккеистами и тренерским штабом за Челябинск «бились» его трибуны. Три из четырех матчей «Трактор» выиграл на своем льду, потому что болельщики «Трактора» – шестой игрок нашей команды!

По итогам регулярного чемпионата «черно-белые» стали вторыми в КХЛ по заполняемости трибун. В знак благодарности «Трактор» вопреки расхожей практике повышения цен от раунда к раунду сохранит цены на ½ финала конференции Восток на уровне первого раунда.

Болейте за «Трактор» и до встречи на большом хоккее в Челябинске!

Отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск