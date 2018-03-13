Лыжник Алексей Бугаев завоевал золото в суперкомбинации

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал победителем суперкомбинации в соревнованиях стоячих спортсменов на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В супергиганте Алексей Бугаев занял второе место, но сегодня выиграл в слаломе. В итоге – заслуженное первое место и пятая золотая медаль у российской паралимпийской сборной. Результат Алексея Бугаева – 2 минуты 10,56 секунды. На втором месте французский спортсмен Артур Боше, бронзу забрал новозеландец Адам Холл.

Алексей Микушин занял 13-е место по итогам этих соревнований. Еще один российский горнолыжник, Александр Алябьев, не смог финишировать в супергиганте и не вышел на старт слалома, сообщает РИА Новости.