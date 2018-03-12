Очередная осечка наставника питерского "Зенита" Манчини: матч с "Ростовом" завершился вничью. Команды подарили очень событийный и динамичный матч, в котором не сумели выявить сильнейшего. Первый тайм прошел с преимуществом "Ростова", не реализовавшего несколько прекрасных моментов, после перерыва остроты убавилось, однако напряжение не стихало до самого финального свистка.

К матчу против "Ростова" питерский "Зенит" подходил с большими кадровыми проблемами. Мало того, что из-за дисквалификаций Роберто Манчини не смог рассчитывать сразу на трех игроков – Доменико Кришито, Александра Ерохина и Леандро Паредеса, так на предыгровой разминке получил травму Андрей Лунёв. Головной боли итальянскому тренеру добавила серьезная травма Эмануэля Мамманы уже на 5-й минуте матча в Ростове-на-Дону. Все это на фоне плотного графика "Зенита" и неудачного выступления в матчах с "Амкаром" (0:0) и "РБ Лейпцигом" (1:2) в четверг.

"Ростов" не смог рассчитывать лишь на травмированного Артура Юсупова. Свою первую игру на должности главного тренера команды Валерий Карпин проиграл "Краснодару" (1:3), так что в домашней встрече на "Олимп-2" он рассчитывал на результат куда благоприятней. Хозяева в первом тайме были гораздо острее именитого соперника. "Ростов" очень здорово играл вторым номером, используя сильные качества своих игроков. Футболистам ростовчан удавались длинные забросы на центрального форварда Бьорна Сигурдарсона, который удачно скидывал их на юркого Алексея Ионова. Трижды такие маневры позволяли Ионову выбегать один в один с Юрием Лодыгиным, но всякий раз победителем в дуэли выходил голкипер.

"Зенит" начинал матч в три центральных защитника, однако травма Мамманы вынудила Манчини внести корректировки. На поле вышел Антон Заболотный, составивший дуэт с Себастьяном Дриусси на острие атаки. Питерцы перешли на схему 4-4-2, но провели тайм очень пассивно и безыдейно. Единственная острота "Зенита" приходила со стандартов – трижды Юрий Жирков исполнял штрафной удар с правого фланга. Первый раз он навесил на Заболотного, пробившего головой в перекладину, а затем Жирков самостоятельно пробивал по воротам. В целом же гости с трудом преодолевали плотное построение "Ростова", оборонявшегося в 5-4-1 с единственным Сигурдарсоном впереди.

Во втором тайме питерцы немного прибавили в темпе, добавили остроты у ворот Сергея Песьякова. Вскоре Манчини выпустил на поле Александра Кокорина, начинавшего матч на скамейке запасных. Вновь начались перестановки в построении "Зенита", однако буквально через несколько минут травмировался еще один футболист "сине-бело-голубых" – Далер Кузяев. В бой пустили Эмилиано Ригони, которому так и не удалось себя проявить. В середине тайма арбитр мог назначать одиннадцатиметровый удар в ворота "Зенита", однако Еськов не увидел нарушения в эпизоде, в котором Миха Мевля откровенно наступил на ногу Тимофею Калачёву.

Напряжение на поле не стихало до самого финального свистка, однако моментов в концовке команды создали совсем мало. Была острота со стандартов, но никто так и не сумел отметиться точным ударом. "Зенит" третий тур подряд сыграл вничью 0:0, два из которых - после зимней паузы. Валерий Карпин набрал первое очко в новом клубе, однако вполне мог рассчитывать и на победу.