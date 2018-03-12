В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч по футболу российского бизнесмена

Вчера, 11 марта матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Солониках был прерван из-за инцидента с российским бизнесменом, экс-депутатом Госдумы и владельцем греческого футбольного клуба ПАОК.

Полиция Греции выдала ордер на арест Ивана Саввиди и еще четырех человек после беспорядков на матче чемпионата. Отмечается, что ордер выдан по причине выхода Саввиди на газон, а не возможного ношения оружия, сообщает ТАСС. «Иван Саввиди никому не угрожал. Да, он вышел на стадион в нарушение спортивного регламента. Но никаких угроз с его стороны, в том числе, оружием, не было. Все, что написано в этом ключе — исключительно передергивание фактов», – сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Чемпионат Греции по футболу будет приостановлен. Федерация футбола Греции находится в контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Есть риск исключения всех греческих клубов и национальной сборной из турниров УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).