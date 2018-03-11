Путь к спорту для детей России

В целях привлечения максимально возможного числа детей и молодежи к занятию спортом, формированию у них устойчивого интереса к систематическим тренировкам и к здоровому образу жизни.

Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» по всей России ведет работу по оснащению спортивных залов на базе детских домов, школ интернат, муниципальных школ профессиональным спортивным инвентарем и экипировкой для организации доступного дополнительного образования.









При осуществлении своей работы в реализации поставленных целей и задач участвуют наши ответственные и сознательные сограждане, разделяющие идеи Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ». И выступают с предложением к Фонду реализовать проекты по открытию залов единоборств в тех или иных регионах нашей страны. После согласования конкретного учреждения, в котором планируется открыть зал для проведения на безвозмездной основе занятий по единоборствам, боевым искусствам и другим физкультурным и спортивным видам, фонд закупает профессиональное оборудование и инвентарь для оснащения залов. В случае если средств на открытие зала недостаточно, наши волонтеры на основании полученного разрешения местной администрации организуют и проводят добровольные благотворительные сборы пожертвований, посредством проведения публичных мероприятий, целью которых является не только сбор средств, но и вовлечение и информирование общества о существующей в действительности проблематики детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обделены вниманием, заботой и любовью.









Зачастую во многих учреждениях, где запланировано открытие зала, требуется косметический ремонт, а иногда и капитальный. Наши добровольцы на безвозмездной основе включаются в работу и трудятся, приводя залы в состояние, пригодное для организации доступного дополнительного образования. Фонд со своими единомышленниками в первую очередь делает это для того, чтобы дети занимались спортом, развивая себя физически и духовно. Мы подбираем тренерский состав с педагогическим образованием, которые проводят занятия минимум три раза в неделю.









Дети растут и взрослеют, и мы хотим, чтобы они нашли себя в этой жизни и прилагаем значительные усилия, стараясь расширить кругозор и досуг, дополнительно проводя различные турниры по спортивно-игровым видам спорта (футбол, волейбол, веселые старты, челночный бег и пр.). В некоторых регионах наши волонтеры поздравляют именинников, дарят подарки и, по согласованию с руководством учреждения, организуют выезды для посещения кинотеатров, театров, спорт залов, походов. Несколько раз в месяц принимают участие в тренировках для того, чтобы дети расширили круг общения с людьми из обычной среды, чтобы после окончания обучения в этих учреждениях они были социально-адаптированы и готовы к жизни.









На днях состоялась торжественная церемония открытия 42 зала единоборст «Я расту со спортом» в Центре образования №21. В церемонии открытия приняли участие: первый заместитель Губернатора – Ю. Андрианов, министр молодежной политики Тульской области – Ю.Вепринцева, заместитель главы администрации г.Тулы – Н.Токовая, начальник управления образования г.Тулы – Т.Золотова, начальник управления физической культуры и спорта г.Тулы – М.Трунов, президент Тульской РОО "Федерация самбо" - В. Бородоенко, региональный представитель Российского Союза Боевых Искусств – И. Оськин.

И уже запланирован турнир по единоборствам на 18 марта, приуроченный к Президентским выборам.

Со словами приветствия выступил Юрий Андрианов: «У наших детей появилась новая возможность массово заниматься силовым видом спорта, самбо и рукопашным боем. Это воспитывает мужество, смелость, дух закаливает, а появление девочек радует, наши девочки тоже очень сильные!». Пожелал успехов, новых побед и достижений подопечным Фонда в Тульской области.









Благотворительному фонду «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» 2 года и за это время фондом оборудованно и открыто боле 40 залов в 24 регионах нашей страны. Свыше 1000 детей привлечено к тренировкам; наши подопечные заняли более 200 призовых мест и приняли участие в 70 соревнованиях у нас уже есть своя чемпионка России и Мира; наши подопечные поступают в спортивные колледжи и федерации единоборств; сдают на разряды МС и КМС. В реализованных проектах приняло участие 4000 волонтеров и 100 компаний. И каждый из вас может повлиять на то что бы наша страна была сильной, здоровой и независимой. на сайте ярастусоспортом.рф есть вся необходимая информация о том, как стать частью проекта и внести свой вклад в его развитие.

Присоединяйтесь к нашему движению #ЯРАСТУСОСПОРТОМ вместе мы делаем спорт доступным в масштабе всей нашей страны!