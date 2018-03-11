В РФС высказались о намерении Британии призвать союзников бойкотировать ЧМ-2018

В воскресенье, 11 марта, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян высказался о намерении Великобритании призвать союзников бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в РФ.

Симонян подчеркнул, что раньше британские власти утверждали, что спорт должен быть вне политики, однако теперь почему-то передумали. В ходе беседы RT первый вице-президент РФС заметил, что ничего страшного не случится – если бойкот действительно будет объявлен, то чемпионат мира непременно состоится, но с другими игроками.

Никита Симонян также сегодня заметил, что в настоящий момент стала очень заметна общая "деградация" мирового спорта.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена бойкотировать чемпионат, если в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля будет обнаружен "российский след".