В РФС высказались о намерении Британии призвать союзников бойкотировать ЧМ-2018
11 марта 2018, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 11 марта, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян высказался о намерении Великобритании призвать союзников бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в РФ.
Симонян подчеркнул, что раньше британские власти утверждали, что спорт должен быть вне политики, однако теперь почему-то передумали. В ходе беседы RT первый вице-президент РФС заметил, что ничего страшного не случится – если бойкот действительно будет объявлен, то чемпионат мира непременно состоится, но с другими игроками.
Никита Симонян также сегодня заметил, что в настоящий момент стала очень заметна общая "деградация" мирового спорта.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена бойкотировать чемпионат, если в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля будет обнаружен "российский след".
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