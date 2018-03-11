Российский юниоры произвели фурор на ЧМ по фигурному катанию

Юные российске фигуристы блестяще выступили на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.

Российские фигуристы победили во всех дисциплинах и завоевали 9 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Софии. Фигуристка Трусова первой выполнила сложнейший прыжок и выиграла чемпионат мира

Чемпионами мира среди юниоров стали как наши девочки, так и наши юноши. В парном катании они заняли весь пьедестал почета. В танцах на льду российские пары завоевали золото и бронзу.

В мужском одиночном катании победил Алексей Ерохов. У Алексея - золото. Артур Даниелян завоевал второе место и серебряную медаль. В женском одиночном катании победила Александра Трусова. Серебряный призер юниорского чемпионата мира - Алена Косторная.

Чемпионами мира среди юниоров стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Серебряные призеры - Полина Костюкович и Дмитрий Ялин и бронзовые - Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду победили и завоевали золото з Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин,. Арина Ушакова и Максим Некрасов получили бронзу.

13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала первой из девушек, кто безошибочно исполняет тулуп в четыре оборота. В произвольной программе на ЧМ Саша сделала два четверных прыжка.

Публикация от Саша Трусова (@trusova.sasha)Янв 11, 2018 в 9:57 PST

Московский тренер Этери Тутберидзе воспитала олимпийскую чемпионку Алену Загитову, серебряного призера, двукратную чемпионку мира Женю Загитову. Сейчас много пишут о самой Этери Георгиевне. Она была пятым ребенком в семье. Родители в раннем детстве привели Этери на каток. Но прославленой фигуриской стать не удалось. Тутберидзе поработала в США несколько лет. И вернулась в Москву. Оказывается, она никогда не разговаривает с ученицами громко. Если Тутберидзе необходимо сделать замечание девочке, она подзовет ее к бортику и говорит тихо только самой спортсменке.

Публикация от Саша Трусова (@trusova.sasha)Окт 30, 2017 в 1:48 PDT

(ФОТО: Инстаграм Александры Трусовой)